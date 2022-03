இப்படியே போனா.. ரொம்ப கஷ்டம்தான்! சசிகலா கேம்பில் அதிகரிக்கும் "புலம்பல்கள்".. காரணம் என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவை எப்படியாவது மீட்க வேண்டும் என்று சசிகலா முயன்று கொண்டு இருக்கும் நிலையில்தான் அவருக்கு ஆதரவாக இருக்கும் சில நிர்வாகிகளே சசிகலா மீது நம்பிக்கை இழந்து வருவதாக அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு பின்பாக எப்படியாவது அதிமுகவை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் சசிகலா முயன்று கொண்டு இருக்கிறார். தேர்தல் தோல்வியால் அதிமுக இரட்டை தலைமை மீது அடிமட்ட தொண்டர்கள் பலர் அதிருப்தியில் இருக்கும் நிலையில்தான் எப்படியாவது இதை பயன்படுத்தி கட்சியை தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர சசிகலா முயன்று கொண்டு இருக்கிறார்.

இதை மனதில் வைத்தே திருச்செந்தூர் யாகம், ஓ ராஜாவுடன் சந்திப்பு என்று அடுத்தடுத்த மூவ்களை செய்து வந்தார். ஆனால் இதுவரை சசிகலா நடவடிக்கை அனைத்திற்கும் அதிமுகவின் இரட்டை தலைமை அதிரடி பதிலடிகளை கொடுத்துள்ளது.

