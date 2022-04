சட்டரீதியாக சசிகலாவிற்கு செக்... அடுத்தது என்ன? - பரபர ஆலோசனையில் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ்

Chennai

சென்னை: அதிமுக பொதுச்செயலாளர் என்ற பதவியை சசிகலா பயன்படுத்துவதை சட்டரீதியாக தடுத்தாகி விட்டது. என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் அவரது ஆதரவாளர்களும் சந்தோஷத்தின் உச்சத்திற்கு சென்றுள்ளனர். சசிகலாவை மீண்டும் அதிமுகவிற்குள் அதிகாரப்பதவியில் கொண்டு வரவேண்டும் என்று கூறியவர்களின் வாயை அடைத்து விட்டது நீதிமன்ற தீர்ப்பு. அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் இன்றைய தினம் அதிமுக அலுவலகத்தில் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்

முதல்வராக சசிகலா முயற்சி செய்து அது நிறைவேறவில்லை. சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிறை சென்றார் சசிகலா. அதிமுக பொதுச்செயலாளராக சசிகலா நியமிக்கப்பட்டதை ரத்து செய்தும், அதிமுக சட்ட விதிகளில் ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டும் அதிமுக பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனால் அதிமுகவில் சசிகலா உரிமை கொண்டாட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

இந்த சூழலில் 2017ம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த தீர்மானம் செல்லாது என்று அறிவிக்கக் கோரி சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் சசிகலா வழக்கு தொடர்ந்தார். அதில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பதவி சட்ட விரோதம் என்று உத்தரவிட வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியிருந்தார். இதனை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் மற்றும் ஈபிஎஸ் தரப்பினரும் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

Sasikala has been legally barred from holding the post of AIADMK general secretary. That Edappadi Palanichamy and his supporters have gone to the peak of happiness. The court verdict has silenced those who said that Sasikala should be brought back to power in the AIADMK. OPS and EPS are to hold consultations at the AIADMK office today on the next steps.