இது செல்லாது.. அடித்துப் பறிக்க நினைத்தால் நிலைக்காது.. எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சசிகலா அட்டாக்!

சென்னை: இன்றைய நிகழ்வுகளைப் பார்க்கும்போது தொண்டர்கள் ஒன்றிணையும் நேரம் வந்துவிட்டது, தலைமைப் பதவியை அடித்து, பிடிக்க நினைத்தால் அது நிலைக்காது என சசிகலா தெரிவித்துளார்.

அதிமுக பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். மேலும், சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றி, ஓ.பன்னீர்செல்வம், வைத்திலிங்கம், மனோஜ்பாண்டியன், ஜே.சி.டி.பிரபாகர் ஆகியோரை நீக்கியுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு.

அதேநேரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், அதிமுக தலைமைக் கழகத்தைக் கைப்பற்றி அங்கு ஆலோசனை மேற்கொண்டு வந்தார். ஓ.பிஎஸ் ஆதரவாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில் அதிமுக அலுவலகம் வந்த நிலையில், கடுமையான மோதல் காரணமாக அதிமுக தலைமை அலுவலகத்துக்கு வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் சீல் வைக்க முடிவெடுத்துள்ளனர்.

தற்போது அதிமுகவில் நிலவி வரும் பரபரப்பான சூழலுக்கு மத்தியில், ஜெயலலிதாவின் தோழியும், அதிமுக முன்னாள் பொதுச் செயலாளருமான சசிகலா புதுக்கோட்டையில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய சசிகலா, "அதிமுகவின் இன்றைய நிலையை பார்க்கும்போது, தொண்டர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. சுயநலவாதிகளை புறந்தள்ளும் நேரம் வந்துவிட்டது. தொண்டர்களின் எண்ணத்திற்கு மாறாக பணபலம், படைபலத்தை கொண்டு பதவியை அடித்துப் பிடிக்கலாம் என்றால் அந்தப் பதவி நிலைக்காது. அது சட்டப்படி செல்லாது.

சட்டத்திற்கு புறம்பான தலைமையை தொண்டர்கள் நிராகரிக்கும் காலம் வந்துவிட்டது. இருபெரும் தலைவர்களின் ஆசியால் இந்த இயக்கம் மீண்டும் அதே பொலிவோடு மீண்டெழும். நிழலுக்காக சண்டையிட்டு நிஜத்தை தொலைத்தவர்களின் பின்னால் குதிரைகள் கூட செல்லாது. காட்சிகள் மாறினாலும் கொள்கைகளை மட்டும் மனதில் வைத்து செயல்படுங்கள். இயக்கத்தை அழிக்க நினைத்தவர்கள் நன்றாக வாழ்ந்ததாக சரித்திரம் இல்லை" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

