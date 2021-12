நான் ஓய மாட்டேன்.. நிலைமை மாறப்போகிறது.. அதிமுக தொண்டர்களுக்கு சசிகலா அதிரடி அறிக்கை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தொண்டர்கள் யாரும் கவலை பட வேண்டாம். விரைவில் நிலை மாறும், தலை நிமிரும், இது உறுதி என்று, சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவிலிருந்து பெங்களூர் புகழேந்தி, அன்வர் ராஜா உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் அடுத்தடுத்து நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில்தான், சசிகலா இன்று ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

சசிகலா அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

English summary

Sasikala today news: None of the volunteers of the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam should worry. Soon the situation will change and the head will be erect, which is for sure, Sasikala said.