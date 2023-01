நிம்மதியே போச்சு.. மீண்டும் ‘அது’ நடக்க வேண்டும்! நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு களமிறங்கிய சசிகலா! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை இருக்கிறது எனவும் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி வந்தால் தான் மக்கள் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் என சசிகலா கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருக்கிறார்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான ஜெயலலிதா மறைவையடுத்து அதிமுகவை பொருத்தவரை எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர்செல்வம், சசிகலா ஆகியோரை சுற்றியே அரசியல் புள்ளி சுழன்று கொண்டிருக்கிறது ,

சசிகலாவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என அதிமுக நிர்வாகிகள் கூறி வந்தாலும், எந்த ஒரு நிர்வாகியும் ஒருமுறை கூட அவரது பெயரை உச்சரிக்காமல் கடந்து சென்று விட முடியாது. அந்த அளவுக்கு தனது அரசியல் நகர்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் சசிகலா.

திருமகன் ஈவெரா மறைவு- இரங்கலில் சசிகலா குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு முக்கியமான பெயர்-ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் சொல்லலை!

English summary

Sasikala has severely criticized the lack of security for women in the DMK regime and said that people will be at peace only when AIADMK comes back to power.