ஜெயலலிதா சிகிச்சையை 3 வீடியோக்களாக எடுத்தேன்.. ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்த சசிகலா

Chennai

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெறுவதை 3 வீடியோக்களாக எடுத்தேன் என ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் சசிகலா ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் சசிகலா தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில் கூறியிருப்பதாவது: என்ன சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள தனிப்பட்ட முறையில் ஜெயலலிதா என்னை வீடியோ எடுக்க சொல்லுவது வழக்கம்.

அதன்படி அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அவர் சிகிச்சை பெற்று வந்த காலகட்டத்தில் 3 கட்டங்களாக வீடியோ கேமரா மூலமாக அக்காவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை முறைகளை நான் வீடியோ எடுத்தேன்.

English summary

V.K.Sasikala says in an afidavit that she had taken 3 videos of Jayalalitha who was being treated in Apollo.