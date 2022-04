ஹஜ் பயணம் போறீங்களா? இந்த தகவல் உங்களுக்காகத்தான்! பயணிகளுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதித்த சவுதி !

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு சவுதி அரேபியாவின் ஹஜ் மற்றும் உம்ரா அமைச்சகத்தின் தற்போதைய அறிவிப்பின்படி புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 65 வயதுக்கு உட்பட்ட கொரோனா தடுப்பு ஊசி செலுத்தி அவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்படும் என சிறுபான்மையினர் துறை தெரிவித்துள்ளது

ஹஜ் என்பது இஸ்லாமிய மக்கள் ஆண்டு தோறும் சவூதி அரேபியா நாட்டில் உள்ள மக்கா நகருக்கு மேற்கொள்ளும் புனிதப் பயணமாகும்.

மேற்கு வங்க சிறுமி பலாத்காரம்! பாஜக சார்பில் உண்மை கண்டறியும் 5 பேர் குழு.. வானதி, குஷ்பூவுக்கு இடம்

இது முஸ்லிம்களின் ஐம்பெரும் கடமைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. ஒரு முஸ்லிம் தன் வாழ்க்கையில் ஒருமுறையாவது இப்பயணத்தை செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது

English summary

The Ministry of Minorities has announced that new restrictions have been imposed on Hajj pilgrims under the current announcement of the Saudi Ministry of Hajj and Umrah, and that only those under the age of 65 will be allowed to be vaccinated against corona.