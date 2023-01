பொங்கல் பண்டிகை அன்று எஸ்.பி.ஐ தேர்வு..தமிழர்களின் வேலைவாய்ப்பினை பறித்திடும் செயல் - கனிமொழி எம்.பி

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகை அன்று பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் கிளர்க் பணியிடங்களுக்கான முதன்மை தேர்வு நடத்துவது நியாயமற்றது என்று சாடியுள்ள திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும் எம்.பியுமான கனிமொழி, தமிழர்களின் வேலை வாய்ப்பினை பறித்திடும் செயல் இது எனவும் விமர்சித்துள்ளார்.

நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் கிளார்க் பணியிடங்களுக்கான தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மொத்தம் 5,008 பணியிடங்களுக்கான ஸ்டேட் வங்கியின் முதல்நிலை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு 15ஆம் தேதி முதன்மை தேர்வு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் மட்டுமே தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் அன்று ஸ்டேட் பாங்க் கிளார்க் பணி தேர்வு! தேதியை மாற்ற சு.வெங்கடேசன் குரல்!

English summary

DMK deputy general secretary and MP Kankimozhi has criticized the conduct of primary examination for the clerkships of State Bank of India on Pongal festival as unfair and has also criticized this act of depriving Tamils of employment opportunities.