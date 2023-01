இணைந்து செயல்பட 'நோ சான்ஸ்'.. "அதே மேட்டர்".. தீர்ப்பும் அதே தான் வரும்.. உற்சாகத்தில் ஈபிஎஸ் டீம்!

Chennai

சென்னை : இருவரும் இணைந்து செயல்பட முடியாத சூழலில், ஒரு கட்சியை தொடர்ந்து நடத்துவது என்பது இயலாது என்பதை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். உயர் நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் உத்தரவைப் போலவே உச்ச நீதிமன்றமும் தீர்ப்பளிக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளரான ராஜன் செல்லப்பா தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ஐகோர்ட் இரு நீதிபதிகள் அமர்வில் நடைபெற்ற விசாரணையின்போது, ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இருவரும் இணைந்து செயல்பட முடியாத சூழலில், கட்சி செயல்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக உத்தரவு கிடைத்தது.

தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்திலும், நீதிபதிகள், அதுகுறித்த கேள்விகளை எழுப்பி இருப்பதால், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவான தீர்ப்பே வரும் என நம்பிக்கையாகச் சொல்கிறது ஈபிஎஸ் தரப்பு.

இப்படியே போனா கட்சியை எப்படி நடத்துவீங்க? சட்டென கேட்ட சுப்ரீம் கோர்ட்.. திகைத்த ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ்!

English summary

Supreme Court judges have realized that it is impossible for a party to continue running in an environment where both cannot work together. So, SC will order as per the order of High Court division bench. : Says Edappadi Palaniswami supporter Rajan Chellappa.