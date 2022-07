இலவச லேப்டாப் திட்டம்.. மாணவர்களுக்கு செம குட்நியூஸ் சொன்ன அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்!

Chennai

சென்னை: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான இலவச லேப்டாப் வழங்கும் திட்டம் ரத்து செய்யப்படவில்லை என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக அரசின் சார்பில் 12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் வழங்கும் திட்டம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு முதல் தொடங்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இலவச லேப்டாப்புகள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த கல்வியாண்டு மற்றும் நடப்பு கல்வியாண்டில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்கள் வழங்கப்படாமல் இருந்து வருகிறது. இதற்கு கொரோனாதான் காரணம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை கூறியுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் மாணவர்களுக்கான இலவச லேப்டாப்களை தயாரித்து வழங்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தத்தை எடுக்க முன் வராததே காரணம் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

School Education Minister Anbil Mahesh said that the scheme of providing free laptops to government school students has not been cancelled. Due to reasons including Corona, 11 lakh laptops to be given to students are pending. Steps are being taken to provide it quickly.