இன்று சனிக்கிழமை தான்! ஆனாலும் மழை வருமே! ‘இந்த’ மாவட்டத்தில் மட்டும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், கனமழை காரணமாக தேனி மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து அம்மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், இராணிப்பேட்டை, சென்னை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழையும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

இன்றும் தென் தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறியுள்ளது.

வட கிழக்கு பருவமழை காலத்தில் உருவாகும் புயல்..2023 ஜனவரி வரை தமிழகத்தை வச்சு செய்யப்போகும் மழை

English summary

As the North East Monsoon has started in Tamil Nadu, the District Collector has announced a holiday for schools in Theni district due to heavy rain.