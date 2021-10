சீமானை கைது செய்தே ஆகணும்..வீடியோவுடன் திமுக அரசை நெருக்கும் காங்கிரஸ்.. டிஜிபியை சந்திக்கும் டீம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சீமானை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தே ஆக வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி, திமுக அரசுக்கு கடும் நெருக்கடி கொடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று காலை காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற குழு தலைவர் கு. செல்வப்பெருந்தகை மற்றும் ஜோதி மணி எம்பி ஆகியோர் தமிழக டிஜிபியை சந்தித்து முறையிட உள்ளார்கள்.

சீமான் உள்பட நாம் தமிழர் கட்சி முன்னணி நிர்வாகிகள் அண்மைக்காலமாக விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத் தலைவர் பிரபாகரனின் பிள்ளைகள் என்று கூறி பேசியதுடன், காங்கிரஸ் கட்சியினரை சீண்டும் வகையில் பேசி வருகிறார்கள். இதனால் கடும் கோபத்தில் உள்ள காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கடும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறார்கள்.

தடை செய்யப்பட்ட விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை ஆதரித்து பேசும் சீமானை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கேஎஸ் அழகிரி வலியுறுத்தினார்.

English summary

The Congress party has been putting the DMK government in dire straits, demanding that Seeman be arrested under the National Security Act. In this situation, at 10 this morning, the leader of the assembly committee of the Congress party, Ku. Selvaperunthakai and JothiMani MP are going to meet the Tamil Nadu DGP and appeal.