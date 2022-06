அண்ணே எங்களுக்கு? துண்டை போட்டு வைத்த முக்கிய “தலைகள்”! கடுப்படித்த எடப்பாடி? இப்பவே ஆரம்பிச்சாச்சா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர், பொருளாளர் பதவியிலிருந்து நீக்கலாமென யூகங்கள் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், தற்போதே 'பொருளாளர்' பதவியை கைப்பற்ற முக்கிய சீனியர்கள் போர்க் கொடி தூக்கி வருவதால் எடப்பாடி பழனிசாமியே கடும் அதிர்ச்சியில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தின்போது வெடித்த ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் விசுவரூபம் எடுத்தது. கட்சியை முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொண்டு வந்து இருப்பதையே நடந்து முடிந்த சம்பவங்கள் காட்டின.

அதிமுகவின் பெரும்பாலான மாவட்டச் செயலாளர்கள் தலைமை, கழக நிர்வாகிகள் எடப்பாடி அணிக்குத் தாவி விட்ட நிலையில், கடந்த அதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டபடி, அடுத்த அதிமுக பொதுக்குழுவை ஜூலை 11ஆம் தேதியன்று நடத்துவதற்கு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Edappadi Palanisamy is said to be in a state of shock as key seniors are now raising the war flag to seize the post of 'treasurer', amid speculation that O. Panneer's wealth could be removed from the post of party co - ordinator and treasurer in the AIADMK's single leadership affair.