"போலீஸ் ஸ்டேஷனை கொளுத்திருவேன்".. பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்த பாஜக எம்எல்ஏ.. அதிரும் மேற்கு வங்கம்

Chennai

oi-Jackson Singh

கொல்கத்தா: "இனி பாஜகவினர் மீது கை வைத்தால் காவல் நிலையத்தை தீ வைத்து கொளுத்திவிடுவேன்" என்று அக்கட்சி எம்எல்ஏ ஸ்வபன் மஜும்தார் பகிரங்கமாக மிரட்டல் விடுத்திருப்பது மேற்கு வங்கத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இனி திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தொண்டர்களை போல போலீஸார் செயல்பட்டால், பார்த்த இடத்திலேயே அவர்களுக்கு அடி விழும் எனவும் அவர் எச்சரித்தார்.

பாஜக எம்எஎல்ஏவின் இந்த பேச்சு மேற்கு வங்கத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், அவரது பேச்சுக்கு திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியினர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

West Bengal BJP MLA Swapan Majumdar said that he will set fire to the police station if his party members was harassed by police.