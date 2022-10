ஆளுநரை வெளியேற்றனும்.. சட்டசபையில் இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுங்க.. ஒரே போடாக போட்ட வன்னிஅரசு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : வரும் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் ஆளுநரை வெளியேற்றக்கோரி தீர்மானம் இயற்ற வேண்டும் என விசிக துணைப் பொதுச் செயலாளர் வன்னிஅரசு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று சனாதான கருத்துகளைப் பேசி வருவது அவ்வப்போது சர்ச்சைக்குள்ளாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், ஆளுநர் மாளிகையில் கருத்தரங்கு நடத்தி மாணவர்கள் மத்தியில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியது மீண்டும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.

இந்நிலையில், ஆளுநர் மாளிகையில் கொள்கைப் பிரச்சாரம் செய்யும் ஆளுநரை வெளியேற்றக்கோரி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் விசிகவின் வன்னிஅரசு.

English summary

VCK Deputy General Secretary Vanniarasu has insisted that a resolution to expel TN Governor from Rajbhavan should be passed in the Assembly session which will begin on October 17.