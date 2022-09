‛‛காவி சங்கி’’ கும்பலுக்கு உரிய பதிலடி! சீமானை தொடர்ந்து ஆ ராசாவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் வேல்முருகன்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛திமுக எம்பி ஆ ராசா மனு ஸ்மிருதியில் இருப்பதை தான் பேசியுள்ளார். இந்து மக்கள், இந்து மதத்தை புண்படுத்தும் வகையில் பேச வில்லை. ஆ ராசா குறித்து அநாகரீகமாகவும் அவதூறு பரப்பும் வகையிலும் தொடர்ந்து ‛‛காவி சங்கி'' கும்பல்கள் பேசி வருவது ஏற்புடையதல்லை. இது தொடர்ந்தால் உரிய பதிலடி கொடுக்கப்படும்'' என தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

நீலகிரி தொகுதி எம்பியாகவும், திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளராகவும் இருப்பவர் ஆ ராசா. இவர் சமீபத்திய பேசிய பேச்சு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இதற்கு பாஜக, அதிமுக, அமமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். தினமும் இந்த பிரச்சனை குறித்து அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் விவாதம் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது.

DMK MP A Raja has says that ManuSmriti, not against Hindu people or hindu religion. So ‛‛Kavi Sanghi’’ speech about A Raja in a vulgar and slanderous manner its not acceptable says Tamizaga Vazhvurimai party Cheif Velmurugan and has warned.