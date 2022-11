ஓபிஎஸ்க்கு திறக்கும் ‘ராயப்பேட்டை’ கதவு! சற்றே யோசிக்கும் எடப்பாடி டீம்! ரூட்டை மாற்றும் தேனி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமியின் கையே ஓங்கி இருக்கும் நிலையில் தற்போது ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவாகவும் சில சிக்னல்கள் கிடைக்க தொடங்கி இருக்கின்றன. இதனால் அதிரடி அரசியலை கைவிட்டு அமைதிப் பாதையில் பயணிக்கலாம் என தேனி தரப்பு திட்டமிட்டு இருக்கிறது.

அதிமுக இரட்டை தலைமை ஒழிக்கப்பட்டு ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தை கையில் எடுத்ததிலிருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும் இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிகழ்ந்து வந்த பனிப்போர் தற்போது எரிமலையாய் வெடித்துக் கிளம்பி இருக்கிறது.

ஆரம்பத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆவேசமாக இல்லாமல் அமைதிப் போக்கை கையாண்டு வந்த நிலையில் அதற்கான பலனும் அவருக்கு கிடைத்தது. அதே நேரத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பு அறிக்கைகள் என அதிரடி காட்டினார் ஓபிஎஸ்.

ஈபிஎஸ் காட்டுமிராண்டி போல நடக்கிறார் “உங்க வயசுக்கு இதெல்லாம்” ஓபிஎஸ்க்கு சப்போர்ட்டாக வந்த தினகரன்!

English summary

While Edappadi Palaniswami's hand is on the AIADMK single leadership issue, now some signals are starting to be received in favor of OPS. Thus, the Theni side is planning to abandon active politics and travel on the path of peace.