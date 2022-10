சிங்கார சென்னை 2.0..வடகிழக்கு பருவமழை வெள்ளத்தை தடுக்க எல்லாம் தயார்.. மேயர் பிரியா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சிங்கார சென்னை 2.0 திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்று வரும் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதிக்குள் முழுமையாக முடிக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார். வெள்ள தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 112 இடங்களில் தயார் நிலையில் தற்போது மோட்டார்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மேயர் பிரியா கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்க உள்ளது. கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் சென்னை தத்தளிக்கிறது. கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு புறநகர் பகுதிகளில் வெள்ளத்தில் மூழ்கின. பல ஆயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.

கடந்த ஆண்டு சென்னையின் நகர் பகுதிகளிலும் வெள்ள நீர் சூழ்ந்தது. தி.நகர், மேற்கு மாம்பலம், மயிலாப்பூர், மந்தைவெளி உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் வெள்ளம் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். இதனையடுத்து மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணிகள் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டன.

மழைக்கு முன்பாக அனைத்து பணிகளையும் முடிக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

Chennai Corporation Mayor Priya has said that the ongoing rain water drainage works under the Singara Chennai 2.0 project will be completed by October 15. Mayor Priya also said that motors have been installed in 112 places as a precautionary measure against floods.