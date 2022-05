சோப், பிஸ்கட் எடை குறைவு.. ஆனால் அதேவிலை... வலி தாங்க சக்தி கொடு...ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் வருத்தம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களின் விலைகள் உயர்ந்து வரும் நிலையில் சோப், பிஸ்கட்டில் விலையை உயர்த்தாமல் எடையை குறைத்து அதே விலைக்கு விக்கிறாங்க. இந்த வலியை தாங்க சக்தி கொடு என பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன். பொருளாதார நிபுணரான இவர் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் குறித்து தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்.

மேலும் பொருளாதாரம், முதலீடுகள் குறித்து தொடர்ந்து பேசி இளைஞர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறார்.

English summary

The weights of soap and biscuits without raising the price and selling at the same prices amid of various commodities including petrol and diesel continue to rise. Give strength to bear this pain, says economist Anand Srinivasan.