மாணவர்களை குற்றவாளி ஆக்காதீர்கள்.! அமைச்சரின் அறிவிப்பு தவறானது! கோரிக்கை விடுக்கும் சமூக ஆர்வலர்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆசிரியர்களுக்கு உடல் ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ தொந்தரவு தந்தால் டிசியில் குறிப்பிடப்படும் என்ற அமைச்சரின் அறிவிப்பு தவறானது எனவும், மாணவர்கள் தவறு செய்தால் அதை சரி செய்வது தான் சரி எனவும், அதற்காக தண்டனை வழங்குவது சரியல்ல என சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களில் அத்துமீறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. வகுப்பறையில் மது அருந்துவது ஆசிரியர்களை மிரட்டுவது போன்ற சம்பவங்கள் குறித்த வீடியோக்கள் வெளியாகி பொதுமக்கள் பெற்றோர்கள் சமூக ஆர்வலர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இலங்கை வன்முறை: கோத்தபாய, மகிந்த ராஜபக்சே வெளிநாடு தப்பி ஓட திட்டம்? தயார் நிலையில் 5 விமானங்கள்?

மாணவர்களை கட்டுப்படுத்தவும் அவர்களுக்கு மன நல ஆலோசனை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்த நிலையில் தமிழக சட்ட சபையில் நடைபெற்றுவரும் மானிய கோரிக்கை விவாதத்தில் பேசிய தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டார்

English summary

Social activists have said that the minister's announcement that physical or mental harassment of teachers will be mentioned in the DC is wrong and that it is right to correct what students do wrong and not to punish them for it.