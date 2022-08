மாறி மாறி சுழன்றடிக்கும் ‘ஆதரவு காற்று’ குழம்பி நிற்கும் ரர.க்கள்! சைலண்டாய் காய் நகர்த்தும் ‘தாமரை’

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் டெல்லி மேலிடத்தின் ஆதரவு யாருக்கு என்று அடுத்தடுத்து குழப்பமான தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில் சில நிர்வாகிகள் பாஜகவுக்கு தாவ திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும் இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளும் நடைபெற்று வருவதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன..

பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களுக்குப் பிறகு அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி பொறுப்பேற்றுள் நிலையில் ஒற்றை தலைமையாக அவர் தொடர்வாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. காரணம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே அவருக்கு குடைச்சல் கொடுத்து வரும் ஓபிஎஸ்.

முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதா காலத்தில் அவர் எடுப்பதுதான் முடிவு, வைத்தது தான் சட்டம் என்ற ரீதியிலேயே அதிமுகவும் அதன் நிர்வாகிகளும் செயல்பட்டு வந்தனர்.

English summary

In the matter of AIADMK's single leadership, there are successive confusing reports about who is supported by the Delhi top brass. There are exciting reports that some executives are planning to defect to the BJP and negotiations are underway for this.