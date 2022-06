அம்மாதான் பொது செயலாளர்.. எடப்பாடியை ஏத்துக்க மாட்டோம்! ஜெ. சமாதியில் தொண்டர்கள் தீக்குளிக்க முயற்சி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதாதான் என கூறி அவரது சமாதி முன்பு தொண்டர்கள் சிலர் தீக்குளிக்க முயற்சித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அம்மாதான் பொது செயலாளர்.. எடப்பாடியை ஏத்துக்க மாட்டோம்!

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை பிரச்சினை பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது. இதனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும் ஓ பன்னீர் செல்வத்திற்கும் இடையே உள்ள மோதல் வெளிப்படையாக வெடித்துள்ளது. இந்த நிலையில் நாளை அதிமுக பொதுக் குழு கூட்டம் கூடுகிறது.

இந்த கூட்டத்தில் அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை குறித்து தனித்தீர்மானம் நிறைவேற்றக் கூடும் என சொல்லப்படுகிறது. அந்த தீர்மானத்தை வைத்து அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தீவிரம் காட்டி வருகிறார்.

English summary

some of the ADMK cadres tries to self immolate in Jayalalitha's memorial saying she is the permanent General Secretary of th4e party.