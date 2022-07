பாளையத்தம்மா நீ பாசவிளக்கு! சசிகலா புரட்சிப் பயணத்தில் சாமியாடிய பெண்கள்! கையில் என்ன பார்த்தீங்களா?

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுச்செயலாளர் என கூறிக் கொண்டு, அதிமுக கொடியுடன் சசிகலா இரண்டாவது கட்ட சுற்றுப்பயணத்தை நேற்று மேற்கொண்ட நிலையில், பூவிருந்தவல்லி தொகுதியில் ஏற்பாடு செய்திருந்த கூட்டத்தில், மேடையில் சாமி வேடமிட்டு ஆடிய கலைஞர்களால், அருள் வந்து கூட்டத்தில் இருந்த சில பெண்கள் அதிமுக கொடியுடன் சாமியாடிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான ஜெயலலிதா மறைவையடுத்து அதிமுகவை பொருத்தவரை எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர்செல்வம், சசிகலா ஆகியோரை சுற்றியே அரசியல் புள்ளி சுழன்று கொண்டிருக்கிறது ,

சசிகலாவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என அதிமுக நிர்வாகிகள் கூறி வந்தாலும், எந்த ஒரு நிர்வாகியும் ஒருமுறை கூட அவரது பெயரை உச்சரிக்காமல் கடந்து சென்று விட முடியாது. அந்த அளவுக்கு தனது அரசியல் நகர்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் சசிகலா.

While claiming to be AIADMK General Secretary, Sasikala went on the second leg of her tour with the AIADMK flag yesterday, a video of Arul came and some women performed dance with the AIADMK flag at the meeting organized in Poovindavalli constituency by artists who performed as Sami on the stage.