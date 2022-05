தென்மேற்குப் பருவமழை.. தமிழகத்தில் ஜில்லென்று தொடங்கியது..10 மாவட்டங்களில் மழை அடி தூள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இன்றைய தினம் நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அக்னி நட்சத்திர காலம் முடிந்த பின்னரும் வெயில் பல மாவட்டங்களில் சுட்டெரித்து வருகிறது. வெப்பச்சலனம் மற்றும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் பல ஊர்களில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. கேரளாவில் கடந்த ஞாயிறன்று தென்மேற்குப் பருவமழை தொடங்கிய நிலையில் தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் பருவமழை தொடங்கியதாக சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் தாலுகா அலுவலகத்தில் 10 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. தேவாலா 8 செமீ, திருச்சி புள்ளம்பாடியில் 6 செமீ, தர்மபுரி , பெரியநாயக்கன்பாளையம், சேந்தமங்கலம்,திருச்சி டவுனில் தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has announced that the southwest monsoon has started in Tamil Nadu. The Met Department has forecast heavy showers in one or two places in the Nilgiris, Coimbatore, Tiruppur, Dindigul, Erode, Krishnagiri, Dharmapuri, Salem, Namakkal and Karur districts today.