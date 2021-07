தீவிரமடையும் தென்மேற்குப் பருவமழை: நீலகிரி கோவை, தேனியில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை - வானிலை அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: நீலகிரி, கோவை, தேனி, வேலூர் உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. ஏனைய உள் மாவட்டங்களிலும் புதுவை, காரைக்காலில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்குப் பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடையும் என்று இந்திய வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கத்தில் 13 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. ரிஷிவந்தியத்தில் 11 செமீ மழையும், திருவையாறு, ஊத்தங்கரை, நந்தியார் ஹெட் பகுதியில் 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

உள் தமிழ்நாடு முதல் மன்னார் வளைகுடா வரை 1 கிலோ மீட்டர் உயரத்தில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்றும் நாளையும் 8 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The meteorological department has forecast heavy rains with thunder and lightning in Theni, Nilgiris and Coimbatore from the 10th to the 12th due to the intensification of the southwest monsoon in Tamil Nadu.