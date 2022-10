எருமை, ஆடு.. உங்ககிட்ட நிறைய இருக்குமே! பட்டென கலாய்த்த அப்பாவு! ஸ்டன் ஆன பாஜக நயினார் நாகேந்திரன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட சுமார் 7 கோடி கால்நடைகள் இருக்கிறது என பாஜக எம்.எல்.ஏ. நயினார் நாகேந்திரன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே, சபாநாயகர் குறுக்கிட்டு கேட்ட கேள்வியால் அவர் ஒரு சில நொடிகள் என்ன பேசுவது என தெரியாமல் திணறி நின்றார்.

தமிழக சட்டசபை மழைக்காலத் கூட்டத் தொடர் நேற்று முன்தினம் சென்னை செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் தொடங்கியது. நேற்றைய இரண்டாம் நாளில் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு தொடர்பான அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

மூன்றாவது நாளாக இன்று தமிழக சட்டசபை கூடிய நிலையில் அப்பாவு கேள்வி நேரத்தை அறிவித்தார் இதை தொடர்ந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர்.

‛தமிழிலேயே பேசுங்க’.. பாஜக நயினார் நாகேந்திரனை கலாய்த்த சபாநாயகர் அப்பாவு.. சட்டபையில் ஒரே சிரிப்பலை

English summary

BJP MLA said that there are about 7 crore cattle in Tamil Nadu. While Nainar Nagendran was speaking, the speaker interrupted him with a question and for a few seconds he was speechless.