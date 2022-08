பொதுமக்கள் கொண்டாடும் 'சூப்பர் காப்' அம்பேத்கார்.. முதல்வர் கையால் விருது.. யார் இவர்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சுதந்திர தின விழாவை ஒட்டி முதலமைச்சரின் காவல் பதக்கத்துக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள சிஐடி சிறப்பு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் அம்பேத்காரை பொதுமக்கள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். போலீஸ் அதிகாரியை பொதுமக்கள் பாராட்டுவதென்றால் சும்மாவா?

இவரை ஒரு ஊரில் இருந்து இடமாற்றம் செய்தபோது, அதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, அந்த ஊர் மக்கள் போராட்டம், கடை அடைப்பு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டதே, மக்கள் இவர் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கைக்குச் சாட்சி.

நேர்மையான பணியாலும், சமூக விரோதிகளிடம் சம்பாதித்த பகையாலும், பல ஊர்களுக்கு, காவல்துறையின் பல பிரிவுகளுக்கு தூக்கி அடிக்கப்பட்டாலும், தீரத்தையும், துணிவையும் கேடயமாகக் கொண்டு பணியாற்றி, முதலமைச்சரின் காவல் பதக்கத்தைப் பெற இருக்கிறார் அம்பேத்கார்.

Special branch CID Inspector Ambedkar has been selected for the Chief Minister's Police Medal, is being praised by public. When he was transferred from a town, the people protested and shut down shops.