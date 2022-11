ராமேஸ்வரம் முதல் காசி வரை ஆன்மிகப் பயணம்..அறநிலையத்துறை ஏற்பாடு.. அமைச்சர் சேகர்பாபு

Chennai

சென்னை: ராமேஸ்வரம், ராமநாதசுவாமி கோயிலிலிருந்து காசி விஸ்வநாதசுவாமி கோயிலுக்கு தமிழகத்தில் உள்ள 20 மண்டலங்களிலிருந்து 200 நபர்கள் கோயில் நிர்வாகத்தின் மூலம் அழைத்துச் செல்லப்படவுள்ளதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

இந்துக்களாகப் பிறந்த எவரும் வாழ்வில் ஒருமுறையேனும் காசி யாத்திரை செல்ல விரும்புவார்கள். கடமையை முடித்தால் காசிப்பயணம்' என்ற சொலவடையே இதனால்தான் வந்தது.

காசியாத்திரை என்பது ராமேஸ்வரத்தில் தொடங்கி மறுபடியும் ராமேஸ்வரத்தில் பூர்த்தியாக வேண்டும். இன்றைக்கு போக்குவரத்து வசதிகள் பெருகிவிட்ட நிலையில், ஒவ்வொருவரும் காசியாத்திரையை மேற்கொள்ள வேண்டும்' என்று காசி யாத்திரையின் மகத்துவம் பற்றி காஞ்சி பெரியவர் அருளியிருக்கிறார்.

Minister Sekar Babu said that 200 persons from 20 mandals in Tamil Nadu will be taken from Ramanathaswamy Temple, Rameswaram to Kasi Viswanathaswamy Temple by the temple administration.