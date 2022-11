புதுமுகங்களுக்கு ‘ஜாக்பாட்’.. சர்ச்சை அமைச்சர்களின் இலாகா பறிப்பு? விரைவில் அமைச்சரவை மாற்றம்! பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், அமைச்சரவையை விரைவில் மாற்றி அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக அறிவாலய வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. புதிதாக சிலருக்கு அமைச்சர் பதவிகள் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும், சிலரது இலாகாக்கள் மாற்றப்பட உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

டிசம்பர் அல்லது ஜனவரியில் அமைச்சரவை மாற்றம் இருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே அமைச்சர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்த ரிப்போர்ட் முதல்வரின் டேபிளில் இருக்கும் நிலையில், இன்னொரு ரகசிய ஆய்வும் நடந்து வருகிறதாம்.

சமீபத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக ஆளுநரை சந்தித்து பல்வேறு துறைகள் தொடர்பாக ஊழல் புகார்களை அளித்த நிலையில், அவரது புகார்கள் பற்றி ஆய்வு செய்ய ரகசிய குழுவை ஸ்டாலின் அமைத்திருக்கிறாராம்.

உதயநிதி ஸ்டாலினை அமைச்சரவையில் சேர்க்க முடிவெடுத்துள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின், அதோடு மேலும் சில புதியவர்களுக்கும் வாய்ப்பளிக்க இருக்கிறாராம்.

பாஜகவை ஃபாலோ செய்யும் திமுக.. திடீர் மாற்றம்.. அதிகாரம் யாருக்கு? "மினிஸ்டரி?" ஸ்டாலின் பிளான் என்ன?

அமைதிப்பூங்கா..வயிற்றெரிச்சல்..சட்டம் ஒழுங்கை கெடுக்க சதி..அரியலூரில் சிலரை அலறவிட்ட ஸ்டாலின்

English summary

TN Chief Minister Stalin plans to reshuffle the cabinet soon, according to Arivalayam sources. It has been reported that some new ministers will be in cabinet and some portfolios are going to be changed. A Cabinet reshuffle is expected in December or January.