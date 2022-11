திமுகவை நம்பினோர் ஒரு போதும் கைவிடப்படார்! அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும்! ஸ்டாலின் சமாதானம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: திமுகவை நம்பினோர் ஒரு போதும் கைவிடப்படார் என்றும் உண்மையாக உழைப்பவர்களை தாம் கவனத்தில் குறித்து வைத்திருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்மையில் திமுகவில் உள்ள பல்வேறு அணிகளுக்கு புதிய நிர்வாகிகள் நியமனம் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் வாய்ப்பு கிடைக்காதவர்களை சமாதானம் செய்யும் வகையில் அவர் இந்த கடிதத்தை எழுதியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதம் வருமாறு;

வேக வேகமாக.. ஆளுநரிடம் எடப்பாடி தந்த ரிப்போர்ட்..

English summary

Chief Minister Stalin has said that those who believe in DMK will never be abandoned and he will keep in mind those who work sincerely.