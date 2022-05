கோவில் நிலத்தை தொட்டால் போராட்டம் வெடிக்கும்... திமுக அரசுக்கு எச் ராஜா கடும் எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛பூந்தமல்லி திருக்கச்சி நம்பிகள் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு சொந்தமான 31 ஏக்கர் நிலத்தை தொட்டால் போராட்டம் வெடிக்கும். இந்து கோவில்களை அழிப்பதற்கு தமிழக முதல்வரும், அமைச்சர் சேகர்பாபுவும் சேர்ந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர்'' என பாஜகவின் முன்னாள் தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா கூறினார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லியில் உள்ள திருக்கச்சி நம்பி மற்றும் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் பாஜக முன்னாள் தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா இன்று காலை சாமி தரிசனம் செய்தார்.

பின்னர் கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் எடுத்துள்ளது பற்றி இந்து ஆலய மீட்பு இயக்கம் சார்பாக பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது. அதில் எச் ராஜா கூறியதாவது:

English summary

The Protest will erupt if touch the 31 acres of land belonging to the Poonamallee Thirukkachi devotees Varadaraja Perumal temple. Tamil Nadu Chief Minister and Minister Sekarbabu are working together to destroy Hindu temples, ” says H Raja.