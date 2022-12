துறைமுகங்களில் 5ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு.. உஷார்! எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட் தெரியுமா?

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: இன்று மாமல்லபுரத்தில் மாண்டஸ் சூறாவளி புயல் கரையை கடக்க இருக்கும் நிலையில், சென்னை, எண்ணூர், காட்டுப்பள்ளி துறைமுகங்களில் 5-ம் எண் புயல் கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

வங்கக்கடலில் இருந்து மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையை நோக்கி கடுமையான சூறாவளியாக மெல்ல நகர்ந்து வரும் மாண்டஸ், இன்று வலுவிழந்து ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கும் புதுச்சேரிக்கும் இடையே சூறாவளியாக கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது.

கரையை கடக்கும் நேரத்தில் இந்த பகுதிகளில் சுமார் 85 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்திருக்கிறது.

English summary

As Cyclone Mantus is about to make landfall at Mamallapuram today, storm cage No. 5 has been deployed at Chennai, Ennore, Kattupally, Nagai, Cuddalore and Karaikal ports.