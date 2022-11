720க்கு 94 மார்க்.. ஆனாலும் சீட்.. இதுதான் நீட் தரும் தரமா? அண்ணாமலைக்கு ராஜீவ் காந்தி சுளீர் கேள்வி

Chennai

சென்னை: நீட் தேர்வு தகுதியான மாணவர்களை உருவாக்கும் என பாஜக தரப்பில் தொடர்ந்து சொல்லப்பட்டு வரும் நிலையில், இது குறித்து பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு திமுகவின் ராஜீவ் காந்தி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வெளியான நீட் தேர்வு முடிவுகளின்படி தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் சுமார் 51.20% பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தனர்.

ஆனாலும் இதில் பலரும் தங்களுக்கு மருத்துவ கல்லூரிகளில் இடம் கிடைக்கவில்லை என்று கூறியுள்ளனர். இவ்வாறு இருக்கையில் இது குறித்து திமுக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்திருக்கிறது.

DMK's Rajiv Gandhi has questioned BJP state president Annamalai about this while the BJP is constantly saying that NEET exam will produce qualified students. According to the NEET results released last September, about 51.20% of Tamil Nadu students had passed. But many of them said that they did not get a place in medical colleges. In this regard, the DMK has made strong criticisms.