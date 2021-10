மாணவர்களே ஜாலியா பள்ளிக்கு போகலாம்...நவ.15 வரை பாடம் கிடையாது - ஆடல், பாடல், கதைதான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவம்பர் 1ம் தேதி பள்ளிக்கு வரும் மாணவர்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு மனமகிழ்ச்சி செயல்பாடுகளை அளிக்க வேண்டும் எனவும் கதை, பாடல், விளையாட்டு, வரைதல், வண்ணம் தீட்டுதல், கலந்துரையாடல் நிகழ்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. 1-8ம் வகுப்பு வரை பள்ளிகளை திறப்பது தொடர்பாக வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் பள்ளிகள் மூடப்பட்டன. முதல் அலை இரண்டாம் அலை என பரவிய கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள்தான்.

படிப்படியாக கொரோனா வைரஸ் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து கடந்த செப்டம்பர் 1 முதல் கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டன. 9 முதல் 12ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்படவுள்ளன. இந்த நிலையில் மாணவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கற்றல் இழப்பு மற்றும் கற்றல் இடைவெளியை கருத்தில் கொண்டு புத்தாக்க பயிற்சிகள் அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Students can go to School ... No lessons till Nov.15 - Dance, song, story only The Tamil Nadu government has said that students coming to school on November 1 should be given 15 days of recreational activities and story, song, game, drawing, coloring and discussion events. Guidelines have been issued for opening schools from 1st to 8th class.