அத்தனையும் பொய்யா? ’அவர்களுக்கு’ ஆன்மீக பக்தியல்ல! தனியார் பக்தி மட்டுந்தான்! சு.வெங்கடேசன் சுளீர்!

சென்னை : தெற்கு ரயில்வேயில் முதல் தனியார் ரயில் கோவையிலிருந்து சீரடிக்கு இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், முதல் பயணத்திலே பக்தர்களுக்கு மூன்று மடங்கு கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், உங்களுக்கு இருப்பது ஆன்மீகத்தின் பக்தியுமல்ல, தேச பக்தியுமல்ல... தனியார் பக்தி மட்டுந்தான் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

ஜூன் 14 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு வட கோவையில் இருந்து சீரடிக்கு முதல் தனியார் ரயில் இயங்க ரயில்வே அனுமதித்துள்ளது. கோவையைச் சேர்ந்த எம் என் சி பிராப்பர்ட்டி டெவலப்பர்ஸ் என்ற நிறுவனம் இதனை இயக்கவுள்ளது.

ஆனால் இதற்கு வழக்கமான கட்டணத்தை விட 3 மடங்கு கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கடும் கண்டனங்களை பதிவு செய்து வருகிறன. இதனை மதுரை எம்.பி.யான சு.வெங்கடேசனும் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

Member of Parliament Su Venkatesh has strongly criticized the Southern Railway for announcing that the first private train will run from Coimbatore to Siradi, charging devotees three times as much on the first journey.