“லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் லெட்டர்” கைப்பட கடிதம் எழுதிய கமல்ஹாசன்! நெகிழ்ந்து போன லோகேஷ் கனகராஜ்..!

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜை பாராட்டி நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது கைப்பட கடிதம் ஒன்றை கமல் எழுதியுள்ள நிலையில், "லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் லெட்டர்.. என இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் கமல்ஹாசன், விஜய் சேதுபதி, பகத் பாசில் ஆகியோர் இணைந்து நடித்துள்ள திரைப்படம் 'விக்ரம்'.

கடந்த 3ஆம் தேதி வெளியான விக்ரம் படத்தில் நடிகர் சூர்யா இந்த படத்தில் கவுரவ வேடத்தில் நடித்துள்ள நிலையில், படம் ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் இடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளதோடு, சுமார் 150 கோடி ரூபாய் வரை வசூல் செய்துள்ளதாக கமல்ஹாசனின் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Following the success of Vikram's film, actor Kamal Haasan has written a handwritten letter to director Lokesh Kanagaraj praising him, as director Lokesh Kanagaraj shared on his Twitter page, "Lifetime Settlement Letter ...".