சென்னை ஐகோர்ட் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியை மாற்ற கொலிஜியம் பரிந்துரை.. அடுத்த பொறுப்பு நீதிபதி யார்?

சென்னை : சென்னை உயர்நீதிமன்ற பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி டி.ராஜாவை ராஜஸ்தானுக்கு மாற்ற உச்ச நீதிமன்ற கொலிஜியம் மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரைத்துள்ளது.

நீதிபதி முரளிதரை சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்க கொலிஜியம் பரிந்துரை செய்த நிலையில் மத்திய அரசு இன்னும் ஒப்புதல் தரவில்லை.

மத்திய அரசு இன்னும் சென்னை ஐகோர்ட் தலைமை நீதிபதியை நியமிக்க ஒப்புதல் தராத நிலையில், பொறுப்பு நீதிபதி மாற்றப்பட்டால், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு மீண்டும் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியே நியமிக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.

English summary

Supreme Court Collegium has recommended to Central Government to transfer Madras High Court Chief Justice T.Raja to Rajasthan. While the Collegium has recommended Justice Muralidhar as the Chief Justice of Chennai High Court, the Central Government has not given its approval yet.