"இந்த" தேதிக்கு போங்க.. டோக்கனை வாங்காமல் விட்டவர்கள், பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை பெறுவது எப்படி தெரியுமா

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் உள்ள 2.19 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள், இலங்கை தமிழர் குடும்பங்களுக்கு ரூ.1,000 ரொக்கம், அரிசி, சர்க்கரை, முழு கரும்பு அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் இலவச வேட்டி, சேலை வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

இதையடுத்து, அனைத்து நியாயவிலை கடைகளிலும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு விநியோகம் நேற்று தொடங்கியது. இதையொட்டி டோக்கன் பெற்றவர்கள் காலையிலேயே ரேஷன் கடைகள் முன்பு கூடினர்.

தை பொங்கல் முடிந்த பின்னரும் பரிசு வாங்கலாம்..அமைச்சர் சக்கரபாணி சொன்ன குட்நியூஸ்

