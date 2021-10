நிஜமாகவே பாராட்ட வேண்டிய மாற்றம்.. ஸ்விகி பெண்களுக்கு அளித்த சூப்பர் சலுகை!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: ஆன்லைன் உணவு விநியோக தளமான ஸ்விகி, தனது நிறுவனத்தில் உணவு டெலிவரி வேலை செய்யும் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலத்தின் போது மாதம் இரண்டு நாள் விடுப்புடன் கூடிய ஊதியம் அளிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. பெண்களின் வலிகள், உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து அவர்களை தங்கள் வேலையில் ஊக்குவிப்பதற்காக ஸ்விகி இந்த அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளது.

ஸ்விகி நிறுவனம் இந்திய அளவில் ஆன்லைன் மூலம் உணவு விநியோக சேவை செய்யும் பிரபலமான நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். பெரும் நகரங்கள் தொடங்கி, சிறுநகரங்களிலும் தனது கிளையை விரிவுபடுத்தி உள்ளது. ஒற்றை ஆப்பை டவுன்லோடு செய்துவிட்டு இந்தியாவில் எங்கிருந்தாலும் (நகரங்கள், பெரிய நகரங்கள்) வேண்டிய கடைகளில் உணவுகளை ஆர்டர் செய்து வீட்டில் அல்லது நீங்கள் சொல்லும் இடத்திற்கு வரவழைத்து உணவை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

உணவை விநியோகம் செய்யும் வேலையில் ஏராளமான ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இந்தியா முழுவதும் வேலை செய்கிறார்கள். இந்நிலையில் கையில் ஒரு ஸ்கூட்டர் இருந்தால் போதும், மாதம் 10 ஆயிரத்திற்கு மேல் சம்பாதிக்க முடியும் என்பதால் ஏரளாமான பெண்கள் ஸ்விகி உள்ளிட்ட உணவு விநியோக நிறுவனங்களில் வேலை செய்ய ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள்.

English summary

Swiggy, an online food delivery site, has announced that it will be offering two days off a month during the menstrual period to women who work in food delivery at its company.