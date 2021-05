ஆட்சிக்கு அவப் பெயர் வரும் முன் திமுகவினர் மீது நடவடிக்கை எடுங்கள்... முதல்வரை வலியுறுத்தும் ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அடையாரில் உள்ள மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்கு சென்று தற்போது இருக்கும் களப்பணியாளர்கள் நீக்கிவிட்டு அவர்கள் கூறுபவர்களை பணியில் அமர்த்த வேண்டும் என திமுகவினர் மிரட்டி இருப்பதாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ் கூறியுள்ளார். முதல்வர் ஸ்டாலின் உடனடியாக தலையிட்டு இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவர்களை கண்டறிந்து அவர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ஓபிஎஸ் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், அரசு அதிகாரிகளை கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக பார்க்க வேண்டும் அவர்களும் அப்படியே நடக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார் பேரறிஞர் அண்ணா.

அதாவது அரசு பணிகளில் கட்சியினரின் தலையீடு இருக்கக் கூடாது என்பது தான் இதன் பொருள். ஆனால் இதற்கு முற்றிலும் முரணான வகையில் திமுகவினரின் செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன.

English summary

AIADMK co-ordinator OPS said the DMK was threatening to go to the corporation office in Adyar and fire the existing field workers and hire those they claim. In a statement, OBS called on Chief Minister Stalin to immediately intervene and find those involved in such acts and take appropriate action against them.