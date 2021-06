cowin இணையதளத்தில் 2 நாளில் தமிழ் மொழி சேர்க்கப்படும்.. மத்திய அரசு உறுதி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி உள்பட பல்வேறு மொழிகளில் கொரோனா தடுப்பூசி பதிவு செய்யும் கோவின் இணையதளம் செயல்படுகிறது. ஆனால் உலகின் மூத்த மொழியான தமிழ் மொழி மட்டும் இடம் பெறவில்லை. இதற்கு தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் பலர், மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர். இந்நிலையில் கோவின் இணையதளத்தில் அடுத்த இரண்டு நாளில் தமிழ் மொழி சேர்க்கப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கோவின் இணையதளத்தில் தமிழ் மொழி புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் சூட்டை கிளப்பி உள்ளது. பொதுமக்கள் பலரும் உடனடியாக தமிழ் மொழியை கோவின் தளத்தில் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

கொரோனா தடுப்பூசி பதிவு செய்வதற்கு மத்திய அரசு, கோவின் (cowin) என்ற இணையதளத்தை உருவாக்கியது,. இந்த தளத்தில் தான் தடுப்பூசி போடுவதற்கு 18 முதல் 44 வயது வரை உள்ள மக்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

cowin's website, which registers corona vaccine in various languages including Telugu, Kannada and Hindi. But only Tamil, the world's oldest language, has been neglected. Many Tamil political party leaders and Tamil activists have condemned the central government.