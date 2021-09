உயர்ந்து வரும் ஆக்டிவ் கேஸ்கள்.. தமிழகத்திற்கு நல்லதல்ல.. இன்றைய கொரோனா நிலவரம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழகத்தில் செப்டம்பர் 24ம் தேதி மாலை நிலவரப்படி ஒரே நாளில் 1733 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேநேரம் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து 1,631 பேர் ஒரே நாளில் மீண்டனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களை விட மீண்டவர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது. இதேபோல் தினமும ஆக்டிவ் நோயாளிகள் எண்ணிக்கை உயர்ந்து வருகிறது.

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. மே இரண்டாவது வாரத்தில் 36 ஆயிரம் என்கிற அளவில் தினசரி பாதிப்பு இருந்தது. ஆனால் தற்போது 1700 என்கிற நிலையில் உள்ளது. எல்லா மாவட்டங்களிலுமே பாதிப்பு குறைந்துள்ளது என்றாலும், கோவை, ஈரோடு, சென்னை, செங்கல்பட்டு, தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் பாதிப்பு பெரிய அளவில் மாறவில்லை. எனவே எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஆகும்.

தமிழகத்தில் இன்றைய கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி தமிழகத்தில் செப்டம்பர் 24ம் தேதியான இன்று கொரோனா தொற்றால் 1,733 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் தமிழகத்தில் இதுவரை கொரோனா பாதித்தவரகளின் எண்ணிக்கை 26,53,848 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

In Tamil Nadu today, 1,733 people have been affected by the coronavirus. At the same time 1,631 people recovered from the corona impact in a single day.