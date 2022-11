"2010 வரலாறு கொஞ்சம் பாருங்க" அண்ணாமலைக்கு எதுவும் தெரியவில்லை.. அமைச்சர் பொன்முடி கிண்டல்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கடந்த கால அரசியலும் தெரிவவில்லை, நிகழ்கால அரசியலும் தெரியவில்லை என்று அமைச்சர் பொன்முடி கிண்டல் செய்துள்ளார்.

விழுப்புரம் அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கான பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அமைச்சர் பொன்முடி கூறுகையில், 703 ஆண்கள், 416 பெண்களுக்கு இன்று பட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பிஎச்டி பட்டம் பெறுபவர்கள் 3 ஆண்கள். பதக்கம் பெறுபவர்கள் ஆண்கள் 15, பெண்கள் 22 என மொத்தமாக 37 பேர் பதக்கம் பெற்றுள்ளனர்.

மீண்டும் வரலாறு திரும்பாமல் இருக்கும் சூழல் ஏற்பட வேண்டும்..இந்தி திணிப்பை எதிர்க்கிறோம் - பொன்முடி

English summary

Minister Ponmudi teased that Tamil Nadu BJP leader Annamalai does not know the politics of the past and the politics of the present.