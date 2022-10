குழந்தையுடன் வந்த தம்பதி..அமெரிக்காவில் சட்டென போட்டோகிராபராக மாறிய அண்ணாமலை! பின்னணி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: 2 வார பயணமாக அமெரிக்க சென்றுள்ள தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அங்கு போட்டோகிராபராக மாறிய சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதுதொடர்பான படம் தற்போது இணையதளங்களில் பரவி வருகிறது.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை. இவர் தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து தீவிர அரசியலில் ஈடுபட்டு வந்தார்.

தமிழகத்தை ஆட்சி செய்யும் ஆளும் திமுக அரசுக்கு எதிராக தொடர்ந்து பேட்டிகள் அளித்ததோடு, ஆர்ப்பாட்டங்கள், பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தி வந்தார்.

English summary

Annamalai, BJP President of Tamil Nadu, who has gone on a 2-week trip to America, has become a photographer there. The related film is currently circulating on the internet.