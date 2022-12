முரண்டு பிடிக்கும் சீனியர்! சனி பெயர்ச்சிக்கு பிறகு வரும் துறை பெயர்ச்சி! உச்சகட்ட பரபரப்பில் திமுக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் எப்படி ஒற்றை தலைமை விவகாரமோ அதுபோல தற்போது திமுகவில் அமைச்சரவை மாற்றம் குறித்தான எதிர்பார்ப்புகள் தீவிரமாக இருக்கிறது. இன்னும் இரண்டு நாட்களில் அது குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்பதால் உச்சகட்ட பரபரப்பில் இருக்கின்றனர் உடன்பிறப்புகள்.

முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான கருணாநிதியின் மறைவுக்குப் பிறகு நேரடியாக தேர்தலை சந்தித்து தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவி ஏற்றுள்ளார் மு.க.ஸ்டாலின். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, கருணாநிதிக்கு பிறகு நேரடியாக தேர்தலை சந்தித்து முதல்வரானவர் ஸ்டாலின் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையடுத்து பத்தாண்டு காலம் எதிர்க்கட்சியாக பல்வேறு சிக்கல்களையும் இடைஞ்சல்களையும் சந்தித்த திமுக சீனியர்கள் அமைச்சர் பதவியைப் பெற தீவிரம் காட்டினர். அதன்படி திமுக அமைச்சரவை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.

English summary

Just like the issue of single leadership in AIADMK, the expectations regarding cabinet change in DMK are intense. The dmk executives are extremely excited as the announcement will be made in two days.