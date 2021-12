திமுக எப்போதும் சிறுபான்மை மக்களுக்கு துணை நிற்கும் – முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: சிறுபான்மை மக்களுக்கு திமுக எப்போதும் துணை நிற்கும் என தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

கிறிஸ்துவ நல்லெண்ண இயக்கம் சார்பில் சென்னை சாந்தோம் பள்ளி வளாகத்தில் கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு கேக் வெட்டி விழாவில் கலந்துகொண்டவர்களுக்கு வழங்கினார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் தமிழர்கள் என்ற உணர்வோடு அனைவரும் இங்கு கூடி இருப்பதாகவும் ஒரு வயிற்றில் இடம் போதாது என்பதால் தனித்தனி வயிற்றில் பிறந்த ஒரே பிள்ளைகள் நாம் என்றும், அனைவருடன் ஒற்றுமையுடன் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் அனைத்து மதங்கள் கூறும் சாராம்சமாக உள்ளது என்றும், அனைத்து மதங்களும் அன்பைத்தான் போதிக்கின்றன என கூறினார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that the DMK will always stand by the minority people. On behalf of the Christian Goodwill Movement, a Christmas celebration was held at the Santom School premises in Chennai.