உள்ளத்தில் அன்பும், இல்லத்தில் மகிழ்வும் பொங்கட்டும்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் உற்சாக பொங்கல் வாழ்த்து

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தமிழர்களின் உள்ளங்களிலும் இனிமை பொங்கட்டும், தமிழ் கூறும் நல்லுலகு எங்கும் நன்மை விளையட்டும் , அனைவருக்கும் தைமுதல் நாளாம் இனிய பொங்கல் இன்ப பொங்கல் வாழ்த்துகள் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. வீடுகளுக்கு வண்ணப்பூச்சு அளித்து புதுப்பானையில் புத்தரிசி போட்டு பொங்கல் வைத்து சூரிய பகவானையும் விவசாயத்திற்கு உதவும் மாடுகளையும் வணங்கி மகிழ விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் தயாராகி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்பப் பொங்கல் மற்றும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் எனக் கூறியுள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பொங்கல் வாழ்த்து செய்தியில், நம் உயிருடன் கலந்திருக்கும் தலைவர் கலைஞரின் அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கு, உங்களில் ஒருவன் எழுதும் பொங்கல் வாழ்த்து மடல் என தொடங்கியுள்ளது.

English summary

DMK leader and Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has extended his Pongal greetings to all on the eve of Pongal, the traditional festival of the Tamils.