மேற்கு வங்கத்தில் சட்டசபை முடக்கம்.. "மரபுக்கு எதிரானது.." முதல்வர் ஸ்டாலின் எதிர்ப்பு

சென்னை : மேற்கு வங்க மாநில சட்டப்பேரவை முடக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் மேற்கு வங்க ஆளுநரின் செயல் மரபுகளுக்கும் விதிகளுக்குப் புறம்பானது என கூறியுள்ளார்.

மேற்குவங்க மாநில அரசின் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜிக்கும், அம்மாநில ஆளுநர் ஜக்தீப் தன்கருக்கும் தொடர்ந்து மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது.

அரசின் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வருவதாக மம்தா பானர்ஜி தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வந்தார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has objected to the shutdown of the West Bengal state legislature, saying the governor's actions in West Bengal were unconventional and unconstitutional.