'இனிமேல் இப்படித்தான் இருக்கணும்'.. அரசு ஊழியர்களுக்கு, தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு கடிதம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலாளராக வெ.இறையன்பு ஐ.ஏ.எஸ் இருந்து வருகிறார். நேர்மைக்கும், திறமைக்கும் பெயர்போன .இறையன்புக்கு தமிழ்நாட்டில் புதிய ஆட்சி அமைந்தவுடன் தலைமைச் செயலாளர் பதவி தேடி வந்தது.

பதவி ஏற்றது முதல் தனக்குரிய பணிகளை சிறப்பாக செய்து வருகிறார் இறையன்பு ஐ.ஏ.எஸ் இறையன்பு ஏற்கனவே பல்வேறு புத்தகங்கள் எழுதிய நிலையில் அரசு விழாக்களில் தனது புத்தகங்களை பரிசளிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

இலங்கையை மிரட்டும் டெல்டா...இந்தியாவை விட 3 மடங்கு வீரியம்-ஒருநாள் கொரோனா மரணங்கள் 100ஐ தாண்டியது!

கொரோனா உச்சத்தில் இருந்தபோது பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு நேரடியாக சென்று தடுப்பு பணிகள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அரசு அதிகாரிகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து வரும் இறையன்பு, அரசு அலுவலகங்களை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அரசு ஊழியர்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

The Chief Secretary of Tamil Nadu has written a letter to the civil servants asking them to keep the government offices clean. he said 'I warmly request all of you to cooperate in this endeavor and achieve the goal of a beautiful government office'