19 மொழியில் 10,000 பாடல்.. வாணி ஜெயராம் உடலுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி..உருக்கமாக இரங்கல்

தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற பாடகி வாணி ஜெயராம் நேற்று காலமானர். இன்று அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவரது வீட்டுக்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை நுங்கம்பாக்கம் இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மறைந்த பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராம் உடலுக்கு இன்று முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார். 19 மொழிகளில் 10,000க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடி புகழ்கொடி நாட்டி திரையுலகில் முடிசூடா இசை வாணியாக வாணி ஜெயராம் திகழ்ந்தார் என உருக்கமாக புகழாரம் சூட்டினார்.

தமிழ்நாட்டின் வேலூரில் பிறந்தவர் வாணி ஜெயராம். வயது 78. இந்தியாவின் முன்னணி பாடகர்களில் ஒருவராக இவர் திகழ்ந்தார். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் உட்பட 19 மொழிகளில் சுமார் 10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பாடல்களை வாணி ஜெயராம் பாடியுள்ளார். தனது இனிமையாக குரலில் 19 மொழி பேசும் ரசிகர்களை கட்டிப்போட்ட பெருமைக்கு சொந்தக்காரராக வாணி ஜெயராம் இருந்தார்.

வாணி ஜெயராம் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் வசித்து வந்தார். இந்நிலையில் தான் வாணி ஜெயராமை பெருமைப்படுத்தும் வகையில் சமீபத்தில் அவருக்கு பத்ம பூஷண் விருது அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. விரைவில் அவர் அந்த விருதை பெற இருந்தார்.

சிசிடிவி காட்சிகள் சொல்வது என்ன?.. வாணி ஜெயராம் மரணத்தில் சந்தேகம் இல்லை.. பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை

English summary

Chief Minister MK Stalin personally paid homage to late playback singer Vani Jayaram's body at Nungambakkam home in Chennai today. Vani Jayaram has sung more than 10,000 songs in 19 languages and praised him as the crowning voice of music in the film industry.